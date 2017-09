Έτοιμος για... «Dancing with the Stars» ο Φίσερ! (pics & vid)

Ο βετεράνος πόιντ γκαρντ θα έχει παρτενέρ την χορεύτρια Σάρνα Μπούργκες στην 25η σεζόν του «Dancing with the Stars» το οποίο θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου!

Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μέσω twitter για τη συμμετοχή του στον νέο κύκλο του show, ενώ και ο Κόμπι Μπράιαντ είχε ένα μήνυμα να του στείλει.

«Φέρε και πάλι τον τίτλο στο Λος Άντζελες!»

So excited to be a part of @DancingABC! Make sure you follow my partner @SharnaBurgess, and send us team name suggestions!! #DWTS25 pic.twitter.com/3oXcKr0Md7 — Derek Fisher (@derekfisher) 6 Σεπτεμβρίου 2017