Τραυματισμός για τον Κουζμίνσκας! (pic)

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε το ματς κόντρα στη Γερμανία με τους Λιθουανούς.

Ο Αντομάιτις είδε τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας να αποχωρεί από το παρκέ λόγω σπασμών στη μέση και να μην επιστρέφει στο παρκέ.

Ο παίκτης των Νικς θέλησε να ξαναπαίξει, όμως επιλογή του προπονητή του ήταν να μην ρισκάρει. Πάντως ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας ανέφερε πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Οι Λιθουανοί περιμένουν τον νικητή του ματς Ελλάδα-Πολωνία στους «16» του Eurobasket.

Kuzminskas injury doesn't look serious. Back spasm. Wanted to play again, but coach decided to rest him. Should participate in next practice

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 6 Σεπτεμβρίου 2017