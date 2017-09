Η Ισπανία έκανε το 4/4 στον Γ' όμιλο του Eurobasket επικρατώντας της Κροατίας, στο παιχνίδι που ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκοψε τον Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς με τον δείκτη του σκορ στο 71-74 στα 14" για το φινάλε.

.@Juanchohg14 IS CLUTCH!

His rejection on @44Bojan secures the W for Spain!

73-79 Final Score#EuroBasket2017 @BaloncestoFEB @CbfHks pic.twitter.com/IVO8ENuG80

