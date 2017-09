Η Αργεντινή ήταν καλύτερη της Αμερικής για τρία δεκάλεπτα. Όμως, στο 4ο δεκάλεπτο οι Αμερικανοί ανέβασαν στροφές, ήταν ασταμάτητοι και έτσι έφτασαν στη νίκη παραμένοντας χωρίς ήττα 11 ολόκληρα χρόνια!

Το ρεκόρ τους επεκτάθηκε στο 58-0 και κρατά από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2006! Τελευταία τους ήττα από την Εθνική Ελλάδας με 101-95, στον ημιτελικό του Μουντομπάσκετ 2006!

H Αργεντινή έκανε... εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς με τη διαφορά να φτάνει και στους 20 πόντους. Στο 4ο δεκάλεπτο όμως οι Αμερικανοί μείωσαν στους 4 πόντους και μετά το 34' άρχισαν να δείχνουν ότι ούτε τώρα θα χάσουν.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 27-42, 50-56, 81-76

FINAL: #USABAmeriCup 81, Argentina 76.

What. A. Win. The USA erases a 20-point second half deficit to claim #AmeriCup2017 gold! pic.twitter.com/PJtcCKfUbV

— USA Basketball (@usabasketball) September 4, 2017