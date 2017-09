Ο Ντιό γνώρισε τον Χλίνασον στο... doping control! (pic)

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία, η Βαλένθια ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή, τον 20χρονο Ισλανδό σέντερ Τρίγκβι Χλίνασον. O νεαρός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο κι εν συνεχεία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 που διεξήχθη στην Κρήτη. Πλέον αγωνίζεται με την εθνική Ανδρών της χώρας του στο Eurobasket 2017 όπου... αντάμωσε με τον νέο συμπαίκτη του στη Βαλένθια, Αντουάν Ντιό.

Μάλιστα η πρώτη γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε σε έλεγχο doping κατά τη διάρκεια του τουρνουά όπως ενημέρωσε ο Γάλλος γκαρντ στο Twitter.

Dopping control with the new teammate!! Perfect to start to know each other @valenciabasket pic.twitter.com/M3xxXMPfjz

— Diot Antoine (@DiotAntoine) 3 Σεπτεμβρίου 2017