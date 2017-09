Τα αδέρφια Γκασόλ... στρίμωξαν για τα καλά τον Ναβάρο! (pic)

Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό του Γ' ομίλου του Eurobasket και αποφάσισαν να πάνε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης Κλουζ με ταξί.

Αν κρίνουμε από την φωτογραφία, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο θα ήθελε να είχε μείνει στο ξενοδοχείο!

Και αυτό διότι τα αδέρφια Γκασόλ τον... στρίμωξαν στην μέση του πίσω καθίσματος, με τον Πάου να «ανεβάζει» το «στιγμιότυπο» στο twitter και να... κλαίει από τα γέλια με το ανάλογο emoji.

On our day off we went for a walk at the center of #Cluj! It was a little tight in the cab, especially for my friend Juan Carlos! pic.twitter.com/st8j13mtzj

— Pau Gasol (@paugasol) 3 Σεπτεμβρίου 2017