Μια από τις χαρακτηριστικές του κινήσεις έκανε ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο στο ματς κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Ο Ισπανός γκαρντ, μπορεί να μην έκανε την γνωστή «la bomba», όμως μας χάρισε άλλο ένα σήμα κατατεθέν του.

Προσποιήθηκε στον αντίπαλο του, έκανε το βηματάκι αριστερά για να απελευθερωθεί και το... μπουμπούνισε. Κλασικός Ναβάρο.

Απολαύστε τον

