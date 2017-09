Η Μπασκόνια έχει δείξει ότι δεν θέλει να αφήνει τα νεαρά ταλέντα να φεύγουν και το αποδεικνύει με κάθε τρόπο.

Η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τάντας Σεντεκέρσις μέχρι το 2022 και παράλληλα τον δανεισμό του στην Μπούργκος.

SEDEKERSKIS | @Sedekerskis_11 extends his contract with Baskonia until 2022 and goes on loan to @SanPabloBurgos

