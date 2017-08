Το ΝΒΑ γιόρτασε την «Εθνική Ημέρα Σκύλου»! (pics)

Την ύπαρξη των γλυκύτατων τετράποδων γιόρτασε το ΝΒΑ!

Οι ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη έδειξαν την αγάπη τους στον καλύτερο φίλο του ανθρώπου, τον σκύλο, καθώς στις 26 Αυγούστου είναι καθιερωμένη η «National Dog Day».

Happy #NationalDogDay, Grizz Nation! Send in your Grizz pups with #WeDontRuff pic.twitter.com/zKzlyPvLZA — Memphis Grizzlies (@memgrizz) 26 Αυγούστου 2017

Happy #NationalDogDay! We want to see pictures of your pups in Hawks gear! pic.twitter.com/GmQTsMcCLX — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 26 Αυγούστου 2017

Happy #NationalDogDay to the adorable Timberpups across Wolves Nation! pic.twitter.com/dsjDunajJG — Timberwolves (@Timberwolves) 26 Αυγούστου 2017

Happy #NationalDogDay, #DCFamily! We want YOU to tweet us photos of your dogs in Wizards gear! We'll RT our favorites. pic.twitter.com/YGqY2OT54P — Washington Wizards (@WashWizards) 26 Αυγούστου 2017

Eastwood & Opie Van Gundy wish you a happy #NationalDogDay! pic.twitter.com/cdmKmAaMUy — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 26 Αυγούστου 2017