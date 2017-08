Χάνει το Eurobasket και ο Ουίτλ! (pic)

Τα... χτυπήματα για τις εθνικές ομάδες που θα συμμετέχουν στο Eurobasket (31/08-17/09) συνεχίζονται.

Αυτή την φορά, η Μεγάλη Βρετανία θα «χάσει» παίκτη, καθώς ο Καρλ Ουίτλ τραυματίστηκε στο γόνατο στο φιλικό με την Ουγγαρία, κι έτσι δεν θα ενισχύσει την ομάδα του στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Γουντς.

Συνεπώς, ο Τζο Πράντι, που πρόσφατα ανακοίνωσε την 12άδα της ομάδας, πρέπει να ανακοινώσει άμεσα τον αντικαταστάτη του 19χρονου φόργουορντ.

Αυτή την στιγμή, η Μεγάλη Βρετανία αγωνίζεται με το Ισραήλ, κατεβάζοντας 11 παίκτες, στο τουρνουά της Βαρσοβίας.

Understand Carl Wheatle will miss Great Britain’s EuroBasket campaign due to knee injury sustained vs Hungary on Thursday. Replacement TBC.

— Mark Woods (@markbritball) 26 Αυγούστου 2017