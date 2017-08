Οι 12 της Μεγάλης Βρετανίας για το Eurobasket

Ανακοινώθηκε η τελική επιλογή της Μεγάλης Βρετανίας για το Eurobasket (31/08-17/09).

Στην 12άδα κέρδισαν μια θέση ο πρώην συμπαίκτης του Ιωάννη Δημακόπουλου στο UC Irvine, Λουκ Νέλσον, που θα κάνει ντεμπούτο με το εθνόσημο, αλλά και το νέο απόκτημα της Κύμης, Τέντι Οκερέαφορ.

Αναλυτικά οι παίκτες που επέλεξε ο Τζο Πράντι:

Κιερόν Ατσάρα

Έρικ Μπόατενγκ

Νταν Κλαρκ

Τζουλς Ντανγκ

Κάιλ Τζόνσον

Άντριου Λόρενς

Γκάρεθ Μάρεϊ

Τέντι Οκερέαφορ

Γκέιμπ Ολασενί

Μπεν Μόκφορντ

Λουκ Νέλσον

Καρλ Γουίτλ

So here they are. The 12 players named to represent @gbbasketball

at @FIBA #EuroBasket2017

Details: https://t.co/FUdgP6UGJh#6thMan pic.twitter.com/v0f3ccCoqA

— GB Basketball (@gbbasketball) 24 Αυγούστου 2017