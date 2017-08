Γλίτωσε τα χειρότερα ο Λεκαβίτσιους! (pic)

Ο Λιθουανός γκαρντ του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στο ματς με την Ισλανδία ωστόσο δεν είναι είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα όσο φάνηκαν στην αρχή.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί επέμβαση και ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι με οκτώ εβδομάδες. Σίγουρα θα χάσει το Eurobasket, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Τσάβι Πασκουάλ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να απουσιάσει από τα τρία πρώτα παιχνίδια των «πρασίνων» στην EuroLeague με Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπάμπεργκ (εντός) και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (εκτός) ώστε να είναι στο 100% έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα του.

Βέβαια όλα αυτά είναι θεωρητικά, αφού σε έναν τραυματισμό κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη σιγουριά το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής.

Official: Lukas Lekavicius out for 6-8 weeks, no surgery

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 24 Αυγούστου 2017