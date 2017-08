Ο άνθρωπος που έχει περισσότερες ασίστ από το δίδυμο Τζόρνταν-Μάτζικ! (vid)

Ένα μικρό αφιέρωμα στον Τζόν Στόκτον έκανε το «HoopsHype», καθώς μάζεψε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία από την σπουδαία καριέρα του.

Τα σημαντικότερα από αυτά:

-Τελείωσε την καριέρα του με περισσότερες ασίστ από το δίδυμο Μάτζικ Τζόνσον- Μάικλ Τζόρνταν

-Δεν έχασε παιχνίδι στις 17 εκ των 19 σεζόν του στο ΝΒΑ

-Ποτέ δεν τερμάτισε στο ΤΟP 6 στην ψηφοφορία για τον MVP

-Ποτέ δεν ήταν στο TOP14 των υψηλόμισθων στο ΝΒΑ

- Είναι 10ος σε ποσοστό νικών στη λίγκα

- Ο Κόμπι έχει επιχειρήσει περισσότερα σουτ απ' ότι έχει χάσει ο Στόκτον

11 things you may not know about John Stockton. pic.twitter.com/K2HI7clZ31

— HoopsHype (@hoopshype) 18 Αυγούστου 2017