Πόσο καλός θα ήταν ο Ντράζεν στο σύγχρονο ΝΒΑ; (vid)

Στις 7 Ιουνίου 1993, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 29 του χρόνια, ο Ντράζεν Πέτροβιτς άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε ένα σωρό από λαμαρίνες στη βρεγμένη άσφαλτο του Autobahn 9 της Βαυαρίας. Η είδηση προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια αθλητική και όχι μόνο κοινότητα. Κι αυτό γιατί δεν χάθηκε απλώς ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά ίσως ο καλύτερος Ευρωπαίος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών.

Η αμερικανική ιστοσελίδα hoopshype.com με τη βοήθεια video απεύθυνε το εξής απλό ερώτημα σε ό,τι αφορά τον τρισμέγιστο Κροάτη. Τι θα γινόταν αν έπαιζε στο σύγχρονο ΝΒΑ; Οι Αμερικανοί κάνουν ειδική αναφορά στο μπασκετικό IQ, τα ποσοστά στο σουτ, την σκληρή δουλειά και τη βελτίωση του Ντράζεν Πέτροβιτς ο οποίος άνοιξε τον δρόμο στους Ευρωπαίους όπως ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο Πάου Γκασόλ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

