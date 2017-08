Η... δυσκολία της επιστροφής του Γκέιμπριελ (pic)

Ο Τζέιμς Γκιστ ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον χορό των αφίξεων για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ενώ την Πέμπτη (17/8) αναμένονται στην Αθήνα άλλοι τέσσερις παίκτες, μεταξύ αυτών ο Κένι Γκέιμπριελ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» για άλλα τρία χρόνια εξήγησε στο Twitter: «Στον δρόμο για το αεροδρόμιο. Δεν είμαι έτοιμος να αφήσω την οικογένεια και τα παιδιά αλλά με καλεί το καθήκον»

Headed to the airport... not ready to leave the wife and kids but #DutyCalls

— Kenny Gabriel (@DaBoyKG22) 16 Αυγούστου 2017