Στην Μπέτις υπό όρους ο ΜακΓκραθ (pic)

Στο ισπανικό πρωτάθλημα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντόνι ΜακΓκραθ.

Ο 33χρονος γκαρντ, που πέρυσι έπαιξε στην ΑΕΚ, συμφώνησε με την Ρεάλ Μπέτις και θα φορέσει την φανέλα της, μόνο σε περίπτωση που αυτή πάρει σχετική άδεια από την λίγκα και αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία.

Με την «Βασίλισσα», ο ΜακΓκραθ είχε κατά μέσο όρο 5 πόντους και 2,5 ασίστ, στην Basket League και 7.2 πόντους, 3.5 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ στο Champions League.

Source: Donnie McGrath has signed with Real Betis on condition the club receives ACB's blessing to play in Espana varsity league.

