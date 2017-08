Μετά τον Που Τζέτερ, ούτε ο Κίριλο Φεσένκο θα ενισχύσει την Ουκρανία στο προσεχές Eurobasket (31/08/17/09).

Αιτία είναι ένας τραυματισμός που έχει στο γόνατο ο παίκτης της Αβελίνο και θα υποβληθεί σε επέμβαση, με αποτέλεσμα να τεθεί off για τουλάχιστον ένα μήνα.

BREAKING: Ukraine NT captain C Kyrylo Fesenko will NOT play in Eurobasket2017 due to knee injury. Next week he'll have surgery, 1month rehab

— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) 4 Αυγούστου 2017