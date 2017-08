Για πρώτη φορά στην ιστορία, παίκτριες του WNBA θα συμπεριληφθούν σε μπασκετικό video game.

H λίγκα ανακοίνωσε πως το «ΝΒΑ Live 18» πήρε τα δικαιώματα για τα ρόστερ των 12 ομάδων του πρωταθλήματος.

Έτσι σπουδαία ονόματα σαν την Έλενα Ντελ Ντον και Σου Μπερντ θα υπάρχουν στη νέα έκδοση του παιχνιδιού.

Put up a 'W' in #NBALive18!

You can play as any of your favorite #WNBA players for the first time ever starting Aug. 11! #WatchMeWork pic.twitter.com/gO9lDaQpsX

— WNBA (@WNBA) 3 Αυγούστου 2017