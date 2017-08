Στον Παπάγου ο Παπαπέτρου (pic)

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Γιώργος Παπαπέτρου.

Ο αδερφός του φόργουορντ του Ολυμπιακού, Ιωάννη, θα φοράει την φανέλα του Παπάγου την νέα σεζόν στην Α2.

Ο 25χρονος γκαρντ πέρυσι αγωνίστηκε στον Εθνικό Πειραιώς και είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους σε 13 ματς.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ ανακοινώνει την απόκτηση του καλαθοσφαιριστή Γιώργου Παπαπέτρου.

Who is Who

Έτος γέννησης: 1991

Ύψος: 1,94

Θέσεις:1-2

Προηγουμενες ομάδες: ΗΠΑ Κολλέγιο Franklin Pierce, New Hampsire state - 4 χρονια

Κόροιβος Αμαλιαδας σεζόν 14-15 (Α1)

Ίκαρος Καλλιθέας σεζόν 15-16 (Γ Εθνική)

Εθνικός Πειραια σεζόν 16-17 (Α2)