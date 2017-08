Πήρε Κροάτη σέντερ ο Δούκας (pic)

Τη ρακέτα του ενίσχυσε ο Δούκας με την απόκτηση του Domagoj Bubalo.

Ο 26χρονος Κροάτης ξεκίνησε την φετινή σεζόν στην Sialouai και μετά από τέσσερα ματς κατέληξε στην Parnu, με την οποία είχε 16.5 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ κατείχε και το ρεκόρ των 24 ριμπάουντ σε ένα παιχνίδι.

Η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Δούκα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή,Domagoj Bubalo. Ο 26χρονος (2/8/1991) Κροάτης center με ύψος 212 εκατοστών, έχει παραστάσεις από την Αδριατική και την Βαλτική λίγκα της οποία είναι νικητής, είναι πρωταθλητής Κροατίας και Βοσνίας, ενώ αναδείχθηκε τέταρτος σκόρερ και τρίτος ριμπάουντερ στο περσινό πρωτάθλημα της Εσθονίας.

Who is who

Γεννημένος στο Μόσταρ της Βοσνίας ξεκίνησε το μπάσκετ στην Siroki με την οποία αναδείχθηκε, δις πρωταθλητής (2008-2010). Η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε στην Κροατία και με την KK Zagreb πανηγύρισε το εγχώριο πρωτάθλημα (2010-2011), ενώ μία σεζόν μετά, αγωνίστηκε στην KK Zabok όπου με 8.3 πόντους και 4.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, την βοήθησε να τερματίσει στην τέταρτη θέση. Για τα επόμενα δύο χρόνια (2012-2014) φοράει την φανέλα της Jolly Sibenik πριν πάρει μεταγραφή για την KK Zadar (2014-2015).

Το καλοκαίρι του 2015 - κι ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει με την εσθονική Rapla - καταλήγει στην Siauliai. Με την ομάδα της Λιθουανίας κατέκτησε την Βαλτική λίγκα έχοντας 9.6 πόντους και 4.2 ριμπάουντ, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα είχε έξι πόντους και 4.3 ριμπάουντ στην πορεία προς την έκτη θέση. Στην Siauliai παρέμεινε έως τον Οκτώβρη του 2016 και μετά από τέσσερα παιχνίδια στην LKL, συμφώνησε με την Parnu. Στο πρωτάθλημα της Εσθονίας είχε 16.5 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ κατέχει και το ρεκόρ των 24 ριμπάουντ σε ένα παιχνίδι.

Ο Domagoj Bubalo υπήρξε μέλος όλων των “μικρών” εθνικών ομάδων της Κροατίας. Μεγαλύτερη επιτυχία, το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων το 2009».