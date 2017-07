Παραμένει στη Φενέρ ο Βέσελι! (pic)

Η Φενέρμπαχτσε δεν θα αποχωριστεί τον Γιαν Βέσελι τη σεζόν που μας έρχεται, αφού ο παίκτης επέλεξε να μείνει στην Τουρκία και να μην πάει στο ΝΒΑ, κάτι που αποκάλυψε ο μάνατζερ του με ανάρτηση στο twitter.

Ο Τσέχος ήθελε να μετακομίσει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, όμως δεν βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε.

Έτσι έκανε χρήση της οψιόν που είχε το συμβόλαιο του και θα συνεχίσει να παίζει υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πέρυσι είχε 9,4 πόντους και 4,5 ριμπάουντ στην Euroleague.

