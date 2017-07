Το skyhook του Σαμπόνις από το κέντρο!!! (vid)

Το «θαύμα της φύσης» τα είχε όλα. Ταλέντο, άπιαστο μπασκετικό IQ, θέληση. Κέρδισε σχεδόν τα πάντα. Αποθεώθηκε. Και όμως... Αν ήταν υγιής και πήγαινε νωρίτερα στο ΝΒΑ το θαύμα θα ολοκληρωνόταν. Στα 52 του χρόνια ο Άρβιντας Σαμπόνις είναι πρόεδρος της λιθουανικής ομοσπονδίας και παρακολουθεί από κοντά την προετοιμασία της Lietuva ενόψει Eurobasket. Μάλιστα μπήκε στον πειρασμό και θυμήθηκε τα παλιά, σκοράροντας από το κέντρο με την κλασική κίνηση!

Sabas' skyhook is still very much alive. pic.twitter.com/cLXw62BKeX

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 26 Ιουλίου 2017