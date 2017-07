Συνεχίζει στους Λέικερς ο Ένις (vid)

Ο Ένις αγωνίστηκε πέρσι σε 22 ματς των Λέικερς, έχοντας 7.7 πόντους, 2.4 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε 17.8' συμμετοχής. Σε επτά ματς τον Απρίλιο, τα δυο ως βασικός, βελτίωσε τα νούμερά του μετρώντας 11.3 πόντους, 3.6 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ σε 27.7'.

Ο νεαρός γκαρντ έγινε πικ στο Νο.18 του Draft 2014 ενώ έχει 4.2 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ μ.ό. σε 132 αγώνες με τους Σανς, τους Μπακς, τους Ρόκετς και τους Λέικερς.

Looking forward to more of this from @TylerEnnis next season! pic.twitter.com/Uo2wTLE8RL

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 Ιουλίου 2017