Σπάνια στιγμιότυπα από το πρώτο διεθνές ματς της «Dream Team»! (vid)

Πριν από 25 χρόνια, η πιο διάσημη ομάδα των ΗΠΑ συστήθηκε στον κόσμο στο Πόρτλαντ, όπου διεξήχθη το «FIBA Americas Championship».

Η ξακουστή «Dream Team» έκανε το διεθνές ντεμπούτο της στις 28 Ιουνίου του 1992, κόντρα στην Κούβα, την οποία συνέτριψε με 136-57 και στην συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έφερε στο φως σπάνια στιγμιότυπα από την αναμέτρηση, με τους Λάρι Μπερντ, Μάτζικ Τζόνσον και Μάικλ Τζόρνταν φυσικά να ξεχωρίζουν!

RARE highlights of the Dream Team's first international game (feat. @MagicJohnson​, Larry Bird​ & Michael Jordan​) #AmeriCup1992 pic.twitter.com/n1IMM3aSeU

— FIBA (@FIBA) 26 Ιουλίου 2017