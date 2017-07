Ο Γκασόλ θυμήθηκε την εποχή που είχε... περιττά κιλά (pic)

Ο Μαρκ Γκασόλ άρχισε την καριέρα του ως... αδελφός του Πάου όμως δούλεψε σκληρά, έχασε τα περιττά κιλά, βελτίωσε τις αδυναμίες του και εξελίχτηκε σε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια!

Στα 18 του ο Ισπανός φόργουορντ/σέντερ φορούσε τη φανέλα του σχολείου «Lausanne». Στα 32 του αποτελεί βασικό γρανάζι των Μέμφις Γκρίζλις, με τα λόγια να περιττεύουν…

«Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που αισθάνομαι μόνο όταν παίζω αυτό το παιχνίδι. Χαμόγελο...» αναφέρει στη φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter.

There are certain things I can only feel playing this game#smile #vino pic.twitter.com/xiwLYDuW3p

— Marc Gasol (@MarcGasol) 24 Ιουλίου 2017