Η νέα τάση των ΗΠΑ, «DriveByDunkChallenge», έχει... χτυπήσει και τους ΝΒΑερς!

Αυτή την φορά, το Νο. 5 του φετινού draft που επελέγη από τους Κινγκς, ο Ντε Άαρον Φοξ συμμετείχε σε αυτή την πρόκληση και εντυπωσίασε.

Οδήγησε το αμάξι του αγκαλιά με την μπάλα του, σταμάτησε σε μια γειτονιά και έκανε ένα εκπληκτικό κάρφωμα!

Even @swipathefox is getting in on the #DriveByDunkChallenge (via Instagram) pic.twitter.com/X2AdSJHiOf

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Ιουλίου 2017