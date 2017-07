Ένα 22χρονο ταλέντο για την Χίμκι του Μπαρτζώκα

Επενδύει και σε νέα ταλέντα η Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η ρώσικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Βικτόροφ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Έλληνα προπονητή.

Ο 22χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε την τελευταία τριετία στην Νίζνι και το 2015 είχε αναδειχθεί ο «καλύτερος νέος παίκτης» στην VTB League.

