«Συμφώνησε με Σαντ-Ρους η Νταρουσάφακα» (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε μέρος στο Summer League με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς και στα τέσσερα ματς που έπαιξε είχε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους και 2,3 ριμπάουντ ανά 18 λεπτά συμμετοχής.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ ο Σαντ-Ρους θα συνεχίσει την καριέρα του στην Νταρουσάφακα, έχοντας υπογράψει ήδη συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα.

Source: Nuggets forward to Las Vegas Howard Sant-Roos, a Will Barton look-alike, agreed on deal to play for David Blatt and Darussafaka. pic.twitter.com/hVYowuZgEM

— David Pick (@IAmDPick) 20 Ιουλίου 2017