Ο Αμερικανός point guard έχει ενημερωθεί ήδη από τη διοίκηση της Ρεάλ ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 29 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 2,8 πόντους και 1,4 ασίστ ανά 13,4 λεπτά συμμετοχής.

Source: Dontaye Draper has been informed that Real Madrid will not renew his contract.

— David Pick (@IAmDPick) 19 Ιουλίου 2017