Στους Τζαζ κι ο Σεφολόσα (pic)

Κάτοικος Γιούτα θα είναι για τα επόμενα χρόνια ο Ελβετός φόργουορντ ο οποίος συμφώνησε με τους Τζαζ.

Ο Τάμπο Σεφολόσα πέρυσι με τους Ατλάντα Χοκς είχε 7.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ενώ φημίζεται για την καλή περιφερειακή του άμυνα.

Το Νο22 θα τον συντροφεύει στη νέα του καριέρα στους Τζαζ με τους οποίους θέλει να παίξει στα playoffs.

18 Ιουλίου 2017