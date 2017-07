Ανακοίνωσαν τον Οσμάν οι Καβαλίερς

Οι Καβαλίερς είχαν επιλέξει τον Τούρκο φόργουορντ στο Νο31 της διαδικασίας του ντραφτ το 2015 και δύο χρόνια αργότερα του εμπιστεύθηκαν μία θέση στο ρόστερ τους.

Η ομάδα του Κλίβελαντ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Τσεντί Οσμάν ο οποίος θα είναι συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» πάντως δείχνει εκνευρισμένος από τον τρόπο που χειρίζεται η ομάδα του τις μεταγραφικές κινήσεις.

Welcome to The Land, @CediOsman!

DETAILS: https://t.co/EoECh8zKNt#AllForOne pic.twitter.com/78rFQqG6q4

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 18 Ιουλίου 2017