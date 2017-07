O Σέρβος σέντερ αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Σάσα Τζόρτζεβιτς και να ενισχύσει την Μπάγερν, τόσο στο γερμανικό πρωτάθλημα, όσο -φυσικά- και στο Eurocup.

Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο στην EuroLeague 8,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.

Milan Macvan is traveling today to Munich to take a medicals tomorrow. He will sign a 2-year contract with Bayern

