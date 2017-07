Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Φυσικά ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ πλέει σε πελάγη ευτυχίας, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο πρόσωπό του κρατώντας στα χέρια του τον Λούκας Γκρέγκορι, όπως θα είναι το όνομά του νεογέννητου.

Η Βενέτσια έσπευσε να ευχηθεί στον Μάικλ Μπράμος με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media.

Να τους ζήσει!

Benvenuto al mondo Lucas Gregory #Bramos Welcome to the world! pic.twitter.com/xweBDrWq6G

— Reyer Venezia (@REYER1872) 18 Ιουλίου 2017