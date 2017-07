Αφήνει τη Ζάλγκιρις και πάει στη Γιούτα ο Ο' Νιλ! (pic)

Συγκεκριμένα βρήκε two-way contract στους Γιούτα Τζαζ, όπερ και σημαίνει ότι θα κάνει το... ασανσέρ και θα μετακομίζει από το ΝΒΑ στην G-League (πρώην NBDL) κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο εν λόγω όρος υπήρχε στο συμβόλαιό του με αποτέλεσμα να κάνει opt-out και να περάσει τον Ατλαντικό για χάρη των Τζαζ.

Ο Ο' Νιλ αγωνίζεται τα δύο τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και μετά το πέρασμά του από τη Λούντβιγκσμπουργκ, φόρεσε τη φανέλα της Γκραν Γκανάρια.

Στο φετινό Eurocup μέτρησε κατά μέσο όρο 10,3 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ

Source: Royce O'Neale opted-out of his Euroleague contract with Zalgiris Kaunas. Hearing rumbles of a NBA deal with the Utah Jazz.

— David Pick (@IAmDPick) 17 Ιουλίου 2017