Ανακοίνωσε Γιόβιτς η Μπάγερν! (pic)

Ο Στέφαν Γιόβιτς φεύγει από τον Ερυθρό Αστέρα και πλέον θα αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Σέρβο γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Ο 27χρονος γκαρντ είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες ωστόσο να μην προχωρούν την περίπτωση του.

#FCBB signs Serbian Point Guard Stefan #Jovic (26) to a two-year deal until 2019. Welcome to Munich, Stefan! pic.twitter.com/CeU2Z9EfEA

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 14 Ιουλίου 2017