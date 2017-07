Στην ΤΣΣΚΑ ο Χάντερ (pic)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο Αμερικανός σέντερ που μεγαλούργησε σε Ολυμπιακό και Ρεάλ θα αγωνιστεί την επόμενη διετία στη Μόσχα για χάρη του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Οθέλο Χάντερ υπέγραψε στην ΤΣΣΚΑ αντί 2.900.000 δολαρίων για συμβόλαιο δύο ετών. Ο ατζέντης του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς πρόλαβε την ανακοίνωση της ρωσικής ομάδας.

Our Russian day continues with Othello Hunter s signing with Cska Moscow! 2 year deal for former center of Real Madrid! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 13 Ιουλίου 2017