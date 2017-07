Μεγάλο στοπ από Μάρεϊ (vid)

Ποιος είπε πως στο summer league δεν πέφτουν κορμιά και πως οι ομάδες δεν τα δίνουν όλα για τη νίκη; Μια ματιά στο τι έγινε στο Ουίζαρντς-Χιτ θα σας πείσει. Η ομάδα του Ζακ Όγκαστ που είχε 10 πόντους και 9 ριμπάουντ επικρατούσε με 89-88 7 δεύτερα πριν το τέλος. Οι... μάγοι έκαναν επίθεση και ο Μάρεϊ με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Lamond Murray Jr. with the game-winning blocked shot! What a finish in Vegas! #HEATSummerLeague pic.twitter.com/pCOojkH5MC

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 13, 2017