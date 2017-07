Το μήνυμα του Ραζνάτοβιτς για ΜακΛιν και Ντένμον (pic)

Ο Σέρβος ατζέντης βρίσκεται στην Αθήνα και φαίνεται πως σε μία μέρα έκλεισε δύο παίκτες για τις δύο ελληνικές ομάδες της Euroleague.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έγραψε με νόημα... «Σήμερα στο ελληνικό φανάρι μου λείπει μόνο το κίτρινο χρώμα».

Να θυμίσουμε πως είναι ο εκπρόσωπος του Τζαμέλ ΜακΛίν που κλείνει στον Ολυμπιακό και του Μάρκους Ντένμον που κλείνει στον Παναθηναϊκό.

Today on my Greek traffic light, only the yellow colour is missing. #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 12 Ιουλίου 2017