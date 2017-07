To πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Basketball Champions League

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το φετινό του ταξίδι στη διοργάνωση στις 10-11 Οκτωβρίου και θα το τελειώσει στις 6-7 Φεβρουαρίου. Ο πρώτος αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα προκύψει μέσα από τα προκριματικά (ένας εκ των Bosna Royal Sarajevo, MHP Riesen Ludwingsburg, Cluj και Brussels).

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στον 2ο όμιλο:

1η αγωνιστική (10-11 Οκτωβρίου): Bosna Royal Sarajevo vs MHP Riesen Ludwingsburg/ Cluj/ Brussels -ΠΑΟΚ

2η αγωνιστική (17-18 Οκτωβρίου): ΠΑΟΚ-Gaziantep

3η αγωνιστική ( 24-25 Οκτωβρίου): Κεραυνός vs Avtodor/Mornar Bar/Orlandina -ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική (31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου): Elan Chalon-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (7-8 Νοεμβρίου): ΠΑΟΚ-Iberostar Tenerife

6η αγωνιστική (15-16 Νοεμβρίου): Neptunas-ΠΑΟΚ

7η αγωνιστική (5-6 Δεκεμβρίου): ΠΑΟΚ-Ventspils

8η αγωνιστική (12-13 Δεκεμβρίου): ΠΑΟΚ- Bosna Royal Sarajevo vs MHP Riesen Ludwingsburg/ Cluj/ Brussels

9η αγωνιστική (19-20 Δεκεμβρίου): Gaziantep-ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική 9-10 Ιανουαρίου): ΠΑΟΚ- Κεραυνός vs Avtodor/Mornar Bar/Orlandina

11η αγωνιστική (16-17 Ιανουαρίου: ΠΑΟΚ- Elan Chalon

12η αγωνιστική (23-24 Ιανουαρίου: Iberostar Tenerife-ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική (30-31 Ιανουαρίου): ΠΑΟΚ-Neptunas

14η αγωνιστική (6-7 Φεβρουαρίου): Ventspils-ΠΑΟΚ