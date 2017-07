Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Παρτιζάν – Μπούντουσνοστ (21+).

Μία από τις πολλές εκπλήξεις θα είναι και το promo video που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες...

Η EuroLeague έδωσε μια... πρώτη γεύση από τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη να πηγαίνουν... διακοπές!

Zeljko and Dimitris finally start their holidays but, will they manage to disconnect ? #GameOn Stay tuned pic.twitter.com/TgoKmwDd0H

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιουλίου 2017