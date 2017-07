«Καμπάνα» στον Εμπίντ για τη βρισιά στον Μπολ

Η κόντρα των Μπολ-Εμπίντ είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρίά του δεύτερου.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε από τον Kiki VanDeWeghe ότι ο σέντερ των Σίξερς θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 10.000 δολαρίων για απρεπή συμπεριφορά στα social media.

Ο Εμπίντ είχε πει ότι γ...αι ο Λαβάρ Μπολ, το βράδυ του draft, δίνοντας συνέχεια σε μία διαμάχη που συνεχίστηκε με τον πατέρα του Λόνζο να λέει «όταν δεν είσαι διάνοια, βρίζεις»

Joel Embid was fined 10k for saying "F**k Lavar Ball" on his personal Instagram. Thoughts? pic.twitter.com/xZkW2uShq6

— The FANchize (@The_Fanchize) July 8, 2017