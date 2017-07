Όπως υποστήριξε ο δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Σελβίν Μακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Μάτζικ.

Οι οικονομικές απολαβές του 27χρονου γκαρντ θα φτάσουν τα 12 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μακ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε κατά μέσο όρο 7.8 πόντους, 2.8 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ με την φανέλα των Τζαζ.

