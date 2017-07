Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εκπληκτική σεζόν με την Ουλμ στη Γερμανία και υπήρξε στη λίστα του Ολυμπιακού για τον παίκτη τον οποίο ψάχνει για τις δύο πλαϊνές θέσεις της περιφέρειας.

Ο Κρις Μπαμπ δε μπορούσε να περιμένει άλλο και επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο Κράσνονταρ για χάρη της Λομομοτίβ Κουμπάν.

Loko signed two-year agreement with guard @ChrisBabb52. Proud to see you in #lokonation Chris! pic.twitter.com/w9E2juJftL

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 5 Ιουλίου 2017