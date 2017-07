Ο πρώην πάουερ φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς συμφώνησε με την Οκλαχόμα για τα επόμενα τρία χρόνια, έναντι 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ουσιαστικά θα είναι το βασικό «τεσσάρι» της ομάδας, με τους Ουέστμπρουκ, Ρόμπερτσον, Πολ Τζορτζ και Στίβεν Άνταμς να συμπληρώνουν την πεντάδα των Θάντερ.

Free agent forward Patrick Patterson has agreed to a three-year, $16.4M deal with the Oklahoma City Thunder, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Ιουλίου 2017