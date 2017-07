Οριστικά στους Κλίπερς ο Γκαλινάρι (pic)

Ο Ιταλός φόργουορντ θα λάβει 65 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια, την ώρα που η Ατλάντα θα ενισχυθεί με τους Τζαμάλ Κρόφορντ και Ντάιαμοντ Στόουν, όπως επίσης και ένα draft pick του πρώτου γύρου το 2018.

Η Ατλάντα με τη σειρά της θα στείλει ένα draft pick του δεύτερου γύρου το 2019 στους Νάγκετς την ώρα που έχει ήδη μετακομίσει στο Ντένβερ και ο Πολ Μίλσαπ.

Πάντως ο Κρόφορντ δεν... καίγεται να αγωνιστεί στους Χοκς και γι' αυτόν τον λόγο θα ζητήσει buyout στο συμβόλαιό του ώστε να μείνει free agent.

Sources: The Clippers have reached agreement on a three-team deal to acquire free agent Danilo Gallinari on a three-year, $65M contract.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Ιουλίου 2017