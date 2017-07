Οι Πέισερς θέλουν να αποδεσμεύσουν τον Έλις (pic)

Ο 32χρονος γκαρντ έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με την Ιντιάνα αλλά σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η «Ιντιανάπολις Σταρ» ψάχνουν να βρουν τρόπο για το buyout στο συμβόλαιό του.

Το 2015 είχε υπογράψει για τέσσερα χρόνια έναντι 43 εκατομμυρίων δολαρίων και προσπαθούν αμφότερες οι πλευρές να βρουν μαι φόρμουλα για την αποδέσμευση.

Ο Έλις πραγματοποίησε τη χειρότερη σεζόν του μετά από αυτή που ήταν rookie έχοντας κατά μέσο όρο 8,5 πόντους.

The Pacers & Monta Ellis, per league sources, are discussing a possible buyout situation. Such a deal could be done later this month.

— Nate Taylor (@ByNateTaylor) 4 Ιουλίου 2017