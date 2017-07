Παραμένει στο Γκόλντεν Στέιτ ο Ιγκουοντάλα! (pic)

Ο «Ίγκι» αποτελούσε ένα βασικότατο κομμάτι της γενικής λειτουργίας των Ουόριορς και ένας από τους παίκτες-κλειδιά της ομάδας.

Άλλωστε ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του 2015, όταν το Γκόλντεν Στέιτ είχε κατακτήσει τον τίτλο.

«Είναι ξεκάθαρο γιατί είμαι εδώ. Εσύ;» ήταν το σχετικό του tweet λίγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία θα του επιφέρει 48 εκατομμύρια δολάρια τα τρία επόμενα χρόνια.

Φέτος ο Ιγκουοντάλα είχε 7,6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

I'm clear why I'm here... how bout you???

— Andre Iguodala (@andre) 2 Ιουλίου 2017