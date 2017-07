«Κρέμασαν» τον Χέιγουορντ έξω από το γήπεδο των Χιτ! (pic)

Το γήπεδο των Μαϊάμι Χιτ κινείται στους... ρυθμούς του Γκόρντον Χέιγουορντ!

Ο 27χρονος φόργουορντ κυκλοφορεί από σήμερα (01/07) ελεύθερος στην μπασκετική αγορά και έχει στο πρόγραμμα συναντήσεις με τους Χιτ, τους Τζαζ και τους Σέλτικς.

Στο Μαϊάμι έδειξαν πόσο πολύ τον θέλουν, αφού τον... κρέμασαν έξω από την «American Airlines Arena»!

Have confirmed that this banner is legit, has been put up with other players' on drive outside of AmericanAirlines Arena. pic.twitter.com/LjJZoOIrEr

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) 1 Ιουλίου 2017