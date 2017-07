Υπέγραψαν στους Σέλτικς Τέιτουμ και Ζίζιτς! (pics)

Την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο των... pick τους από το draft δείχνουν οι Σέλτικς!

Οι Τζέισον Τέιτουμ και Άντε Ζίζιτς υπέγραψαν το πρώτο τους συμβόλαιο στο ΝΒΑ με την ομάδα της Βοστώνης.

Ο 19χρονος φόργουορντ επελέγη στο Νο. 3 του πρώτου γύρου του φετινού draft, το οποίο είχαν οι Σίξερς, αλλά το αντάλλαξαν με τους Σέλτικς για να πάρουν τον Φουλτζ. Ο Τέιτουμ είχε κατά μέσο όρο φέτος 16.8 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ με την φανέλα του Duke.

Από την άλλη, ο Ζίζτς αγωνίστηκε φέτος με την Νταρουσάφακα και πήρε ευρωπαϊκές εμπειρίες, καθώς συμμετείχε στην Euroleague. Στο τούρκικο πρωτάθλημα είχε 8.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, ενώ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση 9 πόντους και 6.7 ριμπάουντ. Επελέγη στο Νο. 23 του πρώτου γύρου του draft του 2016 από τους Σέλτικς.

