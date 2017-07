Στο ραντάρ των Τίμπεργουλβς ο Γιούντο! (pic)

Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Γιούντο είναι ένας από τους παίκτες που εξετάζουν σοβαρά οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς για μια θέση στη ρακέτα.

Η σεζόν του στη Φενέρ όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητη αλλά μπορεί να του χαρίσει και ένα σημαντικό συμβόλαιο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

#Twolves will inquire on a number of FAs the next many hours. Two fresh names on their radar, I hear: bigs Ekpe Udoh and Dewayne Dedmon. pic.twitter.com/M8VfrAiwTj

— Darren Wolfson (@DWolfsonKSTP) 1 Ιουλίου 2017